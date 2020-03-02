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إحباط تهريب بنادق وفضة قرب الحدود الليبية التونسية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحبطت فرقة الحرس الديواني بمدينة تطاوين التونسية، مساء الأحد، عملية تهريب 149 بندقية صيد و 110 كلغ من الفضة، على الحدود الليبية التونسية.

وبحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب الإعلام لديوانة التونسية، فقد تم نصب كمين للشاحنة المُخصصة لنقل المواد المُهرّبة بمنطقة بئر بوخروبة.

وفور رصد وصولها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلومة، حاولت فرقة الحرس الديواني توقيف سائق الشاحنة، لكنه رفض الامتثال للأوامر، ما اضطرهم لملاحقتها إلى بُعد نحو 5 كيلومترات قبل أن يتم العثور على الشاحنة عالقة في الرمال والسائق لاذ بالفرار منها.

وبحسب البيان فقد “تم تحديد هوية السائق وهو من كبار المهربين بجهة بن قردان. وعلى إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق تم اكتشاف كمية بنادق الصيد وكميات الفضة المذكورة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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