سلامة يطلب من الأمين العام إعفاءه من مهمته في ليبيا

على نحو مفاجئ، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أنه طلب من الأمين العام إعفاءه من مهمته في ليبيا، بسبب وضعه الصحي.

وكتب سلامة، مساء اليوم بحسابه في تويتر، “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعليّ اليوم وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

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