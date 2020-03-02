

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 March, 2020

اعتبر النائب المنشق ورئيس ما تسمى باللجنة المالية في البرلمان الموازي عبد المنعم بالكور ،اليوم الاثنين ،أن ليبيا تمر بمنعطف خطير في ظل إقفال الموانئ والحقول النفطية.

وأضاف بالكور ،في تصريح إعلامي ،أن إغلاق القبائل الليبية للنفط أثر على ميزانية الوفاق ،كما أن ذلك سينعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة وعلى ميزان المدفوعات، وذلك في إشارة للميزانية تسيطر عليها حكومة الوفاق .

ورجح بالكور أن يقوم المصرف المركزي في طرابلس بالإفراج عن المرتبات الأساسية فقط.