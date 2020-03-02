في سابقة جديدة.. غسان سلامة يطلب إعفائه من مهامه في ليبيا

جنيف-العنوان

أعلن غسان سلامة اليوم الإثنين، في سابقة جديدة، تقديمه طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإعفائه من مهمة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأسباب صحية.

وقال سلامة، الذي تولى مهمته في ليبيا في يونيو 2017 خلفا للألماني مارتن كوبلر، على موقع تويتر: “سعيت لعامين ونصف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”.

وأضاف، “عليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقرّ بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

وسلامة، هو أول مبعوث أممي إلى ليبيا، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء مهامه من منصبه.

ومنذ عام 2011 توالى على ليبيا ستة مبعوثين أممين.