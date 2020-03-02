سلامة يطلب من الأمين العام إعفائه من منصبه

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أنه قد طلب من الأمين العام إعفائه من منصبه بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال سلامة في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الإثنين: “‏سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

وأضاف المبعوث الأممي: “لذا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

وكانت العديد من أطراف الصراع في ليبيا قد وجهت اتهامات إلى غسان سلامة بعدم حياديته في إدارة الحوار السياسي والعسكري لحل الأزمة الليبية وانحيازه لطرف دون آخر، مطالبين إياه بالتنحي عن منصبه فورا.

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