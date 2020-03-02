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وزير المواصلات بالوفاق يبحث هذه المواضيع مع مسؤول المنظمة الدولية للهجرة بليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق اليوم الإثنين بديوان الوزارة اجتماعا مع مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فردريكو صودا .

وتركز الاجتماع على متابعة ما توصل اليه فريق العمل المكون من وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للهجرة بشأن منظومة  MIDAS )  ) المتعلقة نظام تحليل المعلومات وبيانات الهجرة عبر الحدود وكذلك فحص وتسجيل المسافرين والوقوف على ما توصل إليه المشروع .

 كما تمت مناقشة عدة مواضيع ذات العلاقة بالهجرة ومراكز العبور للأفراد والبضائع .

وأكد وزير المواصلات على الإلتزام بالجدول الزمني لإستكمال متطلبات المشروع والتي من بينها تنفيذ البرامج التدريبية لأفراد الجهات المعنية باستخدام هذه المنظومة.

يذكر ان الاجتماع حضره مدير مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية الطاهر المحمودي ومدير إدارة التعاون الدولي عادل بخيت.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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