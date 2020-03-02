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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 March, 2020

ناقش مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس الأحيمر اليوم الاثنين مع مدير عام مصرف التجارة والتنمية وسيم الزوي، ميزانية عام 2019 والبيانات المالية الخاصة بالمصرف.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بحضور مديري الإدارات –إلى اعتماد ميزانية عام 2019 بالإضافة إلى المعايير الكافية والسلامة لمصرف التجارة والتنمية.

وناقش مدير جناح الرقابة المصرفية مع مسؤولي مصرف التجارة والتنمية قدرة المصرف على مواجهة أي مخاطر في المستقبل، كما تم مناقشة جدول توزيعات الأرباح والذي تم اعتماده من قبل مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي اجتماع جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي مع إدارة مصرف التجارة والتنمية في اطار ممارسة دوره الاشرافي والرقابي على المصارف التجارية.