عماري يبحث المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس

بحث عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الاثنين مع مدراء إدارات الجامعات والدراسات العليا والمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ومركز التوثيق والمعلومات بالوزارة ، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس وآليات تحديد أوجه العلاقة بين وزارة التعليم والجامعات ضبطها، وتنظيم المعلومات والبيانات الإحصائية لقطاع التعليم العالي وآليات رصد المؤشرات بالإضافة إلى لجنة إعادة هيكلة الجامعات والنتائج المرجوة منها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن عماري أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على أهمية الدور التكاملي للوزارة والجامعات في كافة النواحي مشدداً على توجه الوزارة في التنسيق مع الجامعات لصرف المخصصات المالية للكليات بشكل مباشر واستفادة الكليات والأقسام منها.

وشدد على ضرورة مشاركة البيانات الخاصة بالجامعات والموجودة بمراكز المعلومات بالجامعات مع مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، والاستفادة منها في ربط الجامعات بالمنظمات الدولية وضرورة توفر البيانات والإحصائيات والمؤشرات اللازمة لمشاركة قطاع التعليم في ليبيا في التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات المختصة.

واتفق الحاضرون على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للجامعات بشكل عاجل.