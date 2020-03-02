بلدية طبرق تشرع في تنفيذ عدد من الطرق الخدمية داخل المدينة

تشرع شركات محلية في تنفيذ عدد من الطرق الخدمية داخل مدينة طبرق، وفق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مضيفا أن هذه الطرق ستحل مشكلة أزمة ازدحام السيارات على الطرق الرئيسية المؤدية لوسط المدينة والعكس، إذ تم التأكيد على سرعة الإنجاز في التنفيذ قبل الدخول في شهر رمضان المبارك.

وقال بوالخطابية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إنه تم الشروع في عدة مشاريع مهمة بإشراف المجلس التسييري ومكتب الإسكان والمرافق والمشاريع، عبارة عن تنفيذ الطريق الفرعي الموجود أمام مصرف الوحدة طبرق وطريق التسليح والطريق الرابط بين مدرسة الجلاء سابقاً وطريق السنينات.

وتعاقدت بلدية طبرق على عدد من المشاريع الفترة الماضية تزيد قيمتها على 12 مليون دينار في البنية التحتية والرصف.

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