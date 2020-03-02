وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية يعقد الاجتماع الدوري الثالث لديوان الوزارة

البيضاء 02 مارس 2020 (وال)- عقد معالي وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية الدكتور مسعود صوة الإثنين، الاجتماع العادي الثالث للعام 2020 م لديوان وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقده معالي الوزير بمقر ديوان الوزارة في البيضاء،السادة الوكلاء ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجهات التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع؛ عرض جدول الأعمال ومناقشة بنوده بين السادة الحضور، ومن أهم البنود التي تمت مناقشتها هي : الموافقة على اعتماد نظام عمل كل من إدارة التفتيش الوظيفي، وكذلك إدارة التفتيش العمالي، والسلامة المهنية، إلى جانب مناقشة إحياء اليوم العالمي للسلامة المهنية في شهر أبريل من كل عام. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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