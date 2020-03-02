سلامة يطلب من غوتيريش إعفاءه من مهامه في ليبيا

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم عن طلب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعفائه من مهامه في ليبيا.

وأوضح سلامة في تغريدة على حسابه بتويتر أنه سعى مدة عامين ونصف من أجل لم شمل الليبيين وكبح التدخل الخارجي وصون وحدة البلاد، مؤكدا أن طلب إعفائه من مهامه جاء على خلفية ظروفه الصحية التي لا تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، متمنيا لليبيا السلم والاستقرار.

وأشار سلامة إلى أن هذا الطلب جاء بعد عقد قمة برلين بشأن ليبيا، وصدور قرار مجلس الأمن رقم خمسة وعشرين عشرة، وانطلاق المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، حسب وصفه.

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