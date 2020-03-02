مصر والنمسا تتفقان على هذه النقاط بشأن ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع رئيس البرلمان النمساوي، فولفجانج سوبوتكا، بحضور رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال جملة من المووعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضى، إنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات مختلف الأزمات الإقليمية، خاصةً ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول أهمية الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية، بما فيها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تقوض من فرص الحل واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.