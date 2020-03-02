غسان سلامة يستقيل من مهامه الأممية في لييبا

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الإثنين عبر تغريدة على تويتر استقالته من مهامه الرامية إلى إرساء السلام في هذا البلد. وبرر الموفد الأممي استقالته بـ”أسباب صحية”.

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