غسان سلامة يستقيل من مهامه الأممية في لييبا

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الإثنين عبر تغريدة على تويتر استقالته من مهامه الرامية إلى إرساء السلام في هذا البلد. وبرر الموفد الأممي استقالته بـ”أسباب صحية”.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
بعد إنهيار جنيف..النايض : على السراج الإقتداء بسلامة والإستقالة من حكم دولته المدنية المحكومة دون انتخابات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
باشاغا: استقالة سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
السني وغوتيريش يبحثان آخر التطورات على الساحة الليبية
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الوكيل يبحث مشاكل مراقبات التعليم في الجنوب واحتياجات المدارس من المعلمين
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك