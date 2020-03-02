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غسان سلامة يستقيل من مهامه الأممية في لييبا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الإثنين عبر تغريدة على تويتر استقالته من مهامه الرامية إلى إرساء السلام في هذا البلد. وبرر الموفد الأممي استقالته بـ”أسباب صحية”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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