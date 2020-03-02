مصر والنمسا تؤكدان على أهمية الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع رئيس البرلمان النمساوي، فولفجانج سوبوتكا بحضور رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، والسفير النمساوي بالقاهرة بحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي، من بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى، إن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات مختلف الأزمات الإقليمية، خاصة ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول أهمية الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية، بما فيها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تقوض من فرص الحل واستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

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