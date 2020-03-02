

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 March, 2020

علّق الكاتب الصحفي محمد بعيو،على تقديم المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ،و طالب باعفاءه نهائيا من مهامه لاسباب صحية ،بالقول إن ليبيا لن تخسر بغياب غسان سلامة أكثر مما خسرته بوجوده.

وقال بعيو في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،”فليغادرنا غسان سلامة غير مأسوفٍ عليه، لن نخسر بغيابه أكثر مما خسرنا بوجوده، ولن تذكره ليبيا بخير، ستذكُره مصحوباً بثلاث خصال..الغرور والزيف والزور”.

وكان بعيو شن في تدوينات سابقة هجوما على غسان سلامة ووصفه بـ “الكذاب الذي يستخف بعقول الشعب الليبي”.