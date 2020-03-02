تونس تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لتونسي عائد من إيطاليا

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لتونسي عائد من إيطاليا نهاية فبراير الماضي.

وقال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول.

وأفاد المكي، أن المصاب وصل إلى تونس يوم 27 فبراير الماضي دون أية أعراض للفيروس، لكنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من نفس الشهر.

وأكد، أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

وأشار المكي، إلى أن الوزارة ستقوم، بناءً على المعطيات الجديدة، باتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

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