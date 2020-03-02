الثني يترأس اجتماعا تقابليا بين الحكومة وبلدية الكفرة

ترأس رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم في بلدية الكفرة اجتماعا موسعا ضم عددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة، والمجلس التسييري للبلدية والأعيان.

الاجتماع ناقش كافة الاحتياجات المتعلقة بالخدمات للبلدية في كافة القطاعات، حيث قدم المجلس التسييري قائمة بهذه الاحتياجات لتضمينها في مشاريع العام الحالي، لتستكمل بها سلسلة المشاريع التي نفذتها الحكومة في البلدية على مدى الأعوام الماضية.

من جهته أكد رئيس الحكومة على أهمية الموقع الاستراتيجي لبلدية الكفرة، وضرورة توفير كافة الاحتياجات لها وتحسين مستوى الخدمات في المدينة.

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