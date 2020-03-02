الزايدي يطالب جوتيرس بالتدخل السريع لوقف عبث البعثة الأممية في ليبيا

طالب أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيرس بالتدخل الحاسم والسريع لوقف “عبث البعثة الأممية وتوجيهها بشكل سليم نحو البحث عن طرق صحيحة لحل الازمة” الليبية

وقال الزايدي في خطاب وجهه لجوتيرس حصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه “إن الحركة الوطنية ..هي حركة وطنية شعبية تضم قيادات سياسية واجتماعية وثقافية واكاديمية تنتشر على كامل التراب الليبي وفي الخارج، يتركز هدفها الأساسي على السعي لحل الازمة الليبية بصورة سلمية عن طريق الحوار المعمق مع كافة الأطراف بغرض إيجاد حلول عقلانية وواقعية تؤدي الى إعادة بناء الدولة الليبية على أسس ديمقراطية وفي مناخ المصالحة الشاملة التي تنتزع فتيل الصراع وتؤدي الى الاستقرار والسلام”.

وأضاف “من هذا المنطلق الأساسي فإن حركتنا لم تتوقف عن دعم جهود الأمم المتحدة والتجاوب مع كل ما طرحته من مبادرات وعلى الأخص بعد تعيين سعادة الدكتور غسان سلامة باعتباره مبعوثاً شخصياً لمعاليكم ورئيساً لبعثة الدعم في ليبيا وما قام به من خطوات مبكرة وتصريحات زرعت الأمل في إمكانية دخول الازمة الليبية مرحلة التفاؤل الأكثر جدية وذلك بإعلانه عن دعوة كافة الأطراف للاشتراك في البحث عن حل سلمي للأزمة الليبية دون إقصاء أو تهميش”.

وتابع الزايدي “إن هذه الآمال المبكرة هي التي دفعتنا إلى زيادة وتيرة التعاون مع البعثة الأممية بتقديم عدة مقترحات بناءة لمساعدتها على إيجاد الحلول، وقد قدمت هذه المقترحات بصورة مكتوبة في رسائل أرسلت إلى سعادته أو في شكل حوارات معمقة أجريت معه أو مع اركان بعثته في مناسبات عديدة، وقد اشتمل كل ذلك على مقترحات عملية مؤسسة على الفهم العميق لطبيعة المجتمع الليبي وتكوينه السياسي والاجتماعي وما يعيشه في الوقت الراهن من تحديات ومخاوف انتجتها الازمة وأيضاً الآمال والطموحات التي يتطلع اليها الشعب الليبي فور الخروج من ازمته المأساوية”.

وأردف الزايدي أن أبرز النصائح التي قدمها لسلامه “الاهتمام بكافة الأطراف الحقيقية للصراع والاستماع لها والتعرف على مخاوفها ومطالبها ورؤاها المتنوعة باعتبار ذلك هو الوسيلة لإيجاد رؤية وطنية شاملة للحل تنطوي على خارطة طريق واضحة ومنصفة ومرضية لكل الأطراف” وتابع “كان تقديرنا ولايزال أن ذلك ممكناً ولا ينطوي على صعوبات إذا ما اتبعت المنهجية والالية المناسبة، وإذا تمكن من إدارة الحوار بطريقة نزيهة ومنصفة وحيادية وبعقل متفتح قادر على إبداع الحلول وإيجاد السبل للاستقرار والسلام، وكل ذلك هو ما دفعنا إلى الانخراط مع البعثة الأممية في المرحلة السابقة التي سبقت تخطيط البعثة الأممية لعقد المؤتمر الوطني الجامع رغم اعتراضاتنا الموضوعية على سياسيات الغموض وهو ما أدى إلى انجرار بلادنا نحو الحرب والعنف والمزيد من المعاناة”.

وجدد الزايدي التأكيد على العزم على “مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في حالة تصحيح منهج تناول الازمة الليبية الذي بدأ في الانحراف انحرافاً خطيراً عن طريق المخطط الجديد الذي بدأ مبعوثكم الموقر في اتباعه من 26 فبراير الجاري بعقد مؤتمر صوري في جنيف يضم اشخاصاً لا تأثير لهم في المعادلة الليبية ولا يمثلون إرادة الشعب الليبي وبدون أدنى تمثيل للأطراف الحقيقية للصراع، وهو بهذا المؤتمر الصوري الهش لن ينجح إلا في تعميق الازمة وزيادة خيبة امل الشعب الليبية في البعثة وزيادة الشكوك في حيادية الأمم المتحدة نفسها”.

وقال الزائدي “لقد دلت دروس الازمة الليبية نفسها على أن أي حوار سيؤول للفشل ما لم يجمع الأطراف الحقيقة للازمة وأن الشعب الليبي سيقاوم أي حل يفرض عليه بغير ارادته وهي دروس كان على .. سلامة إدراكها بنفسه بعد تجربته غير القصيرة ومعايشته للازمة الليبية لكنه عوضاً عن إدراك الدروس امعن في اتباع المنهج الخاطئ باستبعاده المقصود للأطراف المؤثرة في الصراع والقادرة على انجاحه أو افشاله”.

وأردف سلامه “أن أطراف الصراع الليبية واضحة تماماً وهي تتمثل في الأطراف السياسية الرسمية المتصارعة على السلطة في الوقت الراهن والقوات المسلحة وأنصار النظام السابق ومؤتمر القبائل والمدن الليبية والنخب والشخصيات الوطنية المرموقة، وما لم تنخرط هذه الأطراف في الحوار والبحث عن حل من خلال مؤتمر تأسيسي واسع فإن الحل يغدو مستحيلاً، أما ما يمارسه المبعوث الاممي في الوقت الراهن بعقد مؤتمر جنيف بشخصيات اختارها بنفسه ودون ضوابط أو تمثيل لإرادة الشعب الليبي، فإن من المؤكد أن يدخل الأزمة الليبية في دائرة جديدة من دوائر العبث، كما أنه سيستنزف ما تبقى من هيبة الأمم المتحدة وحيادها”.

وختم بالقول “نطالبكم بالتدخل الحاسم والسريع لتصحيح هذا المنهج الخاطئ ووقف عبث البعثة الأممية وتوجيهها بشكل سليم نحو البحث عن طرق صحيحة لحل الازمة تؤسس على إرادة الشعب الليبي ومطالبه وطموحاته عوضاً عن هذا الانغماس في نفق مظلم”.