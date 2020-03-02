رئيس الحكومة والوفد المرافق له يزورون جامعة الكفرة

زار رئيس الحكومة عبد الله الثني رفقة وزير التعليم فوزي بومريز اليوم مقر جامعة بنغازي فرع الكفرة، وذلك ضمن الجولة التي يجريها على رأس وفد وزاري هذه الأيام إلى البلدية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الحكومة والوفد المرافق له أقسام وكليات الجامعة، واطلع على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها.

كما شملت الجولة زيارة المعرض الذي يقيمه طلاب الجامعة لعرض إبداعاتهم وعدد من المقتنيات التاريخية والتراثية الخاصة بالمنطقة، حيث أكد الثني دعمه للمؤسسات العلمية بما يسهم في رقي البلاد وإعادة بناء الدولة المنشودة.

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