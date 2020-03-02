رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية يطّلع على مشاكل المياه في الكفرة

الكفرة 02 مارس 2020 (وال)- قام رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية في الحكومة الليبية المهندس عوض الدرسي، بجولة تفقدية داخل أحياء بلدية الكفرة.

هذا وتهدف زيارة المهندس عوض الدرسي، إلى متابعة الوضع المائي، والمشاريع الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة الوطنية للموارد المائية في المنطقة.

حيث شملت هذه الجولة على مدار يومين متتاليين، أحياء الشورى وقدرفي، وباقي أحياء مدينة الكفرة، للاطلاع على وضع الآبار ومحطات الضخ، وشبكات توزيع المياه على أرض الواقع.

وناقش المهندس عوض الدرسي، كافة الأمور المتعلقة بذلك مع مدير مكتب التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي الكفرة المهندس عمر العيضه، حيث قدّم الأخير شرحًا مفصلا عن كل المشاكل التي تُواجه أثناء عملية التشغيل والتعديات على الخطوط الناقلة.

يُشار إلى زيارة المهندس عوض الدرسي، يرافقه فيها مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة المهندس فتحي العوامي، ومدير مكتب الرئيس المهندس إسماعيل إبراهيم، والمهندس أيمن بلها من إدارة المشروعات بالمؤسسة. (وال- الكفرة) ب ع/ ر ت

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