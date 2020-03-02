بغرض الصيانة.. إغلاق الطريق الساحلي الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قفل الطريق الساحلي، بِدءا من بعد غد الأربعاء لصيانة جسر الخمس.

ودعت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء مرورهم من المنطقة المذكورة وتخفيض السرعات وفق العلامات الموضوعة، وضرورة التعاون مع عناصر شرطة المرور المتواجدون بمنطقة المشروع وذلك بالامتثال لتعليماتهم، حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة أقصاها شهر واحد بحسب الشركة المنفذة له.

وبينت الوزارة أن وفد من إدارة شؤون المرور والتراخيص قام رفقة وفد من مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات اليوم الإثنين بزيارة إلى مدينة الخمس، وذلك للإشراف على أعمال الصيانة الجارية بمنطقة جسر الخمس.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع مع مدير الأمن ورئيس قسم المرور والتراخيص بالمديرية، لبحث ما يلزم من خطوات لخلق مسار آخر لعبور المركبات الآلية والشاحنات بسبب أعمال الصيانة الجارية بالجسر الرابط بين الخمس والمدن الغربية.

وحضر الاجتماع عدد من المهندسين والفنيين من الشركة المنفذة للمشروع، وتم التوصل إلى خطة تقضي بتحوير مسار العبور من فوق الجسر إلى طريق آخر، مستدلين عن ذلك بلوحات إرشادية وإشارات ضوئية تبين السرعات المحددة ومسار المرور.