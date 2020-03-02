في ظل سطوة المليشيات على العاصمة.. خطف مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية بطرابلس

طرابلس-العنوان

أعلنت الإدارة العامة للخطوط الجوية الأفريقية اليوم الإثنين قيام مجموعة مسلحة باختطاف مدير عام شركة الخطوط الأفريقية، علي ميلاد ضو، من أمام منزله بشارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس.

وأكدت الإدارة، أن الاتصال لازال مفقودًا بمدير عام الشركة، الذي اختطف مساء أمس الأحد.

من جهته، حمّل مدير فرع المنطقة الشرقية بالخطوط الأفريقية، سراج الفيتوري، في بيان، مسؤولية سلامة ميلاد ضو، لقوة الردع الخاصة الموجودة في مطار معيتيقة على وجه الخصوص.

وناشد الفيتوري، كل الجهات المعنية بسرعة التدخل لفك أسر مدير عام شركة الخطوط الأفريقية، من يد خاطفيه.