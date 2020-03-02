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شباب اجدابيا يؤكدون دعمهم للجيش الوطني

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة اجدابيا اجتماعاً لنخب وشباب قبائل المدينة بكافة تركيباتها الاجتماعية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب الليبي المزمع انعقاده في مدينة ترهونة.

ويأتي انعقاد المؤتمر الشبابي بترهونة في إطار مؤتمر القبائل الليبية الذي انتظم مؤخراً في ترهونة وامتداداً له، كما أبلغت اللجنة المجتمعين من شباب اجدابيا أن الملتقى الشبابي سينتظم في ترهونة يوم الرابع من شهر أبريل المقبل.

وأكد شباب اجدابيا المجتمعون في ضيافة المهندس علي المغربي، عضو اللجنة التحضيرية للملتقى المرتقب، وقوفهم إلى جانب الجيش الوطني من أجل تحرير الوطن حسب ما جاء في بيان اختتموا به الاجتماع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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