شباب اجدابيا يؤكدون دعمهم للجيش الوطني

شهدت مدينة اجدابيا اجتماعاً لنخب وشباب قبائل المدينة بكافة تركيباتها الاجتماعية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب الليبي المزمع انعقاده في مدينة ترهونة.

ويأتي انعقاد المؤتمر الشبابي بترهونة في إطار مؤتمر القبائل الليبية الذي انتظم مؤخراً في ترهونة وامتداداً له، كما أبلغت اللجنة المجتمعين من شباب اجدابيا أن الملتقى الشبابي سينتظم في ترهونة يوم الرابع من شهر أبريل المقبل.

وأكد شباب اجدابيا المجتمعون في ضيافة المهندس علي المغربي، عضو اللجنة التحضيرية للملتقى المرتقب، وقوفهم إلى جانب الجيش الوطني من أجل تحرير الوطن حسب ما جاء في بيان اختتموا به الاجتماع.

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