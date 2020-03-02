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الدفاعات الجوية تسقط طائرة تركية مسيرة بمحور الخلة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اكدت مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي قامت بإسقاط طائرة تركية مسيرة في محور الخلة جنوب العاصمة طرابلس

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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