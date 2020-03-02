الأسد يبحث مع الوفد الليبي “المعركة ضد الإرهاب”

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، الوفد الليبي الذي يزور دمشق برئاسة نائب رئيس الحكومة الليبية عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن اللقاء “بحث آخر التطورات في سورية وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها”.

وأضاف البيان أنه “تم التأكيد على أن ما يحدث في سورية وليبيا واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، خاصة أنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها، وعلى رأسها نظام أردوغان الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل”.

ولفتت الرئاسة السورية إلى أن الطرفين بحثا تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة والذي تشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته، وإعادة تنشيط العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين.

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