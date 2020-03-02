غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»

قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس تلقى رسالة من رئيس البعثة غسان سلامة «تتضمن عتزمه على ترك منصبه كممثل خاص للأمين العام في ليبيا».

وأضاف العلم في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «أكد أنه كان دائمًا على ثقة تامة في عمل سلامة والجهد الكبير الذي بذله لإحلال السلام في ليبيا».

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة سيناقش مع سلامة «سبل ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق من تقدم» في ليبيا.

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وفي وقت سابق اليوم، قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس إعفاءه من منصبه، مرجعا ذلك لأسباب صحية.

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