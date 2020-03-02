باشاغا يعرب عن أسفه لاستقالة سلامة ويقول إنها ستصعب الأمور في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعرب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن أسفه لإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، تقديم طلب لإعفائه من مهامه في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأمر ستكون صعبة بعد هذه الاستقالة.

وقال باشاغا، في أول رد رسمي من مسؤول ليبي، على تويتر، “أتأسف لاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة، استقالة سلامة ستصعب الأمور بالنسبة للأوضاع في ليبيا، إذ أنه من الصعب أن يقبل مبعوث آخر مهمة العمل في ليبيا”.

وأعلن سلامة الإثنين عبر تغريدة على تويتر استقالته من مهامه في ليبيا، مبررًا ذلك لـ”أسباب صحية”.

وكتب سلامة على تويتر أنه سعى “لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”، لكن “صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

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