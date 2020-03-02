السني وغوتيريش يبحثان آخر التطورات على الساحة الليبية

اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني والوفد المرافق له صباح اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحضور مساعد الأمين العام للشؤون السياسية السيدة روزماري ديكارلو ، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.

وقال مندوب ليبيا أن اللقاء تطرق إلى الحرب الدائر في طرابلس متهما المجتمع الدولي بالصمت على ما يحصل معتبرا أن الأزمة هي السبب الرئيسي “في إفشال أي مساعي للحلول السياسية السلمية ، مطالباً بالاستفادة من أخطاء الماضي في تنظيم وإعداد الحوارات السياسية”.

في المقابل عبر غوتيريش عن حرصه الشخصي واهتمامه المباشر بالملف الليبي والسعي لإنجاح الحوارات المختلفة بين الليبيين ، وبالأخص محاولة الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار من خلال الحوار العسكري 5+5 في جنيف، لتكون داعماً للمسار السياسي للخروج من الأزمة الراهنة.