باشاغا: استقالة سلامة ستصعب الأمور في ليبيا

طرابلس-العنوان

رأى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن استقالة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، من مهامه اليوم الإثنين، ستصعب الأمور في ليبيا، مشيرًا إلى أن من الصعب أن يقبل معوث أممي آخر العمل في ليبيا بعد سلامة.

وأعرب باشاغا، عن أسفه للاستقالة التي قدمتها غسان سلامة، وأعلن عنها في تغريدة على موقع تويتر.

وكتب باشاغا على تويتر، “أتأسف لاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة، استقالة سلامة ستصعب الأمور بالنسبة للأوضاع في ليبيا، إذ أنه من الصعب أن يقبل مبعوث آخر مهمة العمل في ليبيا”.

وأعلن سلامة الإثنين عبر تغريدة على تويتر استقالته من مهامه في ليبيا لأسباب صحية.