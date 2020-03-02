بعد إنهيار جنيف..النايض : على السراج الإقتداء بسلامة والإستقالة من حكم دولته المدنية المحكومة دون انتخابات

ليبيا – شكر رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض ، مبعوث الأمم المتحدة المستقيل ، غسان سلامة على شجاعة الإستقالة وعلى كافة مجهوداته من أجل ليبيا .

وفي تصريح نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال النايض : ” ارجوا أن يكون سلامة قدوة في الإستقالة لفايز السراج الذي يحكمنا بإسم الدولة المدنية منذ اكثر من اربع سنوات دون إنتخاب ولا ثقة برلمانية ” .

واعتبر ان التطبيق الحقيقي والسليم لمقررات برلين هو الملتقيات المجتمعية السياسية الليبية الخالصة، واخرها ملتقى ترهونة ومن قبله ملتقى بن وليد والتي قال أنها يجب ان تستمر حتى تصل إلى ميثاق وطني يصالح بين كل الليبيين ويجمعهم على عقد إجتماعي جديد يتجاوز كل التركات والإنسدادات الحالية .

وأضاف : ” التطبيق الحقيقي والسليم لمقررات برلين هو إعادة هيكلة الصراع الحالي وتحويله إلى صراع يوحد كل الليبيين المدافعين عن الدولة الوطنية المدنية ضد عدو واحد وواحد فقط هو الإرهاب وكل من يدعمه ” .

وتابع : ” التطبيق الحقيقي والسليم لمقررات برلين هو أن تقوم رئاسة مجلس النواب المنتخب والشرعي الوحيد بإعلان حالة الطوارئ القائمة فعلا بسبب الإجتياح الإرهابي التركي، وإنهيار مسار جنيف وتشكيل حكومة طوارئ تنحصر مهامها في أربعة مهام .

وعن هذه المهام قال أنها هي : ” حصر الصراع في الحرب على الإرهاب وداعميه، ودحر الإجتياح الإرهابي التركي ، فتح التفاوض والتعاون والتنسيق مع كل من يخلص في محاربة الإرهاب وداعميه، والوصول إلى بنية عسكرية وأمنية ليبية إحترافية موحدة ” .

أما ثالثها ورابعها هي : ” تحرير الموارد الوطنية من الإستحواذ والفساد وتسخيرها لتقديم الخدمات لكل الليبيين دون تفرقة و تكثيف الملتقيات المجتمعية السياسية الليبي الخالصة للوصول إلى (مصالحة وطنية) شاملة، و(ميثاق وطني) عاجل تنظم على أساسه إنتخابات (بلدية) و(برلمانية) و(رئاسية) عاجلة ومراقبة دوليا ” .

وتأتي هذه التطورات عقب إنهيار المحادثات السياسية في جنيف التي انسحب منها مجلس النواب الشرعي في طبرق بسبب عدم وضوح اجندتها فيما انسحب منها عدد من المستقلين مثل المحامية عزة المقهور بسبب عدم تمثيل التوازن كما انسحب منها مجلس الدولة الاستشاري لتمسكه بدحر الجيش أولاً قبل المسارات السياسية .

المرصد – متابعات

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