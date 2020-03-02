النايض يشكر سلامة على شجاعة الاستقالة ويطالب السراج بمثلها

أشكر معالي أ.د. (غسان سلامة) على شجاعة الاستقالة وعلى كافة مجهوداته من أجل ليبيا، وأرجو أن يكون قدوة في الاستقالة للسيد (فايز السراج) الذي يحكمنا باسم (الدولة المدنية) منذ أكثر من أربع سنوات دون انتخاب ولا ثقة برلمانية.

التطبيق الحقيقي والسليم لمقررات (برلين) هو الملتقيات المجتمعية السياسية الليبية الخالصة، وآخرها (ملتقى بني وليد) و (ملتقى ترهونة)، والتي يجب أن تستمر حتى تصل إلى (ميثاق وطني) يصالح بين كل الليبيين ويجمعهم على (عقد اجتماعي) جديد يتجاوز كل التركات والانسدادات الحالية.

والتطبيق الحقيقي والسليم لمقررات (برلين) هو إعادة هيكلة الصراع الحالي وتحويله إلى صراع يوحّد كل الليبيين المدافعين عن (الدولة الوطنية المدنية) ضد عدو واحد وواحد فقط هو (الإرهاب) وكل من يدعمه.

والتطبيق الحقيقي والسليم لمقررات (برلين) هو أن تقوم رئاسة (مجلس النواب) المنتخب والشرعي الوحيد بإعلان (حالة الطوارئ) القائمة فعلا بسبب الاجتياح الإرهابي التركي، وانهيار مسار (جينيف)، وتشكيل (حكومة طوارئ) تنحصر مهامها في:

– حصر الصراع في الحرب على الإرهاب وداعميه، ودحر الاجتياح الإرهابي التركي.

– فتح التفاوض والتعاون والتنسيق مع كل من يخلص في محاربة الإرهاب وداعميه، والوصول إلى بنية عسكرية وأمنية ليبية احترافية موحدة.

– تحرير الموارد الوطنية من الاستحواذ والفساد، وتسخيرها لتقديم الخدمات لكل الليبيين دون تفرقة.

– تكثيف الملتقيات المجتمعية السياسية الليبية الخالصة للوصول إلى (مصالحة وطنية) شاملة، و(ميثاق وطني) عاجل تُنظّم على أساسه انتخابات (بلدية) و(برلمانية) و(رئاسية) عاجلة ومراقبة دوليا.

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