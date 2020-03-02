تقدمت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس ليلا بيترز بالتهاني لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وكافة أعضاء حكومته إثر منحها الثقة يوم الأربعاء الفارط.

وأعربت بيترز عن عزم منظمة الأمم المتحدة دعم تونس في جهودها من أجل تحقيق خطة عمل الأمم المتحدة 2030.

من جانبها, قدمت فرنسا تهانيها إلى رئيس الحكومة إلياس فخفاخ ولأعضاء حكومته, وذلك إثر حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

وأعربت فرنسا عن نيتها مواصلة وتعزيز الحوار الوثيق مع الحكومة التونسية الجديدة نظرا إلى كثافة الشراكة التي تجمع البلدين والمواعيد الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمجة طيلة سنة 2020 خاصة وأن تونس ستستضيف القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة.

كما تقدمت السلطات الفرنسية بالشكر للحكومة المتخلية بقيادة يوسف الشاهد لإلتزامها بتعزيز الشراكة الثنائية.