ضبط شاحنات مصرية شرقي طبرق تهرب الوقود من ليبيا إلى مصر

أخبار ليبيا 24 -خاص

تمكن أعضاء التمركز الأمني وادي الزيتون شرق طبرق من ضبط شاحنات مصرية تقوم بتهريب الوقود بواسطة زرع خزانات بقلب الشاحنات من الأسفل لتهريبها الي جمهورية مصر العربية.

وقال، نقيب صفي الدين خطاب، مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن طبرق، إن أفراد مركز شرطة الجهاد التابع لمديرية أمن طبرق من ضبط سارق مصري بعد بلاغ من مواطن عن سرقة حديد دعم يستخدم في البناء.

وأفاد، أن بعد ضبط الفاعل اعترف بحوزته حبوب مخدرة نوع “ترامادول” كما اعترف بسرقة حديد الدعم وتم تسليم المسروقات إلى أصحابها وتحويل الجناة إلى جهات التحقيق ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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