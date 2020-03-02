“سرت للنفط” تكسب قضية رفعتها “بنج لويد”

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، صدور حكم قضائي لصالحها من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، في قضية مرفوعة من قبل شركة “بنج لويد”، وهي شركة مقاولات دولية.

وقالت شركة سرت إن “بنج لويد” ادعت أحقيتها بتعويض قدره حوالي 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.

وأضافت الشركة، في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، أن المحكم قضى برفض ادعاءات “بنج لويد” وحكم عليها بدفع 5.195 مليون دولار لصالح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت على فريق العمل المكلف بمتابعة القضية، وعلى مكتب المحاماة والإدارات المساندة بالشركة، إضافة إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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