المسماري: رصدنا مكالمة تؤكد مقتل 35 إرهابيًا سوريًا في صلاح الدين جنوبي طرابلس

طرابلس-العنوان قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، إن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات للعصابات الإرهابية السورية التي جندها الرئيس التركي رجب طيب أروغان للتصدي للقوات المسلحة. وأضاف المسماري، في تدوينة على فيسبوك، أن المكالمات أكدت سقوط 35 إرهابيًا سوريًا من “لواء سلطان مراد” في محور صلاح الدين …
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صحيفة العنوان الليبية
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