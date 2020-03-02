دولة رئيس مجلس الوزراء يُجري زيارة لمقر فرع جامعة بنغازي بمدينة الكفرة

الكفرة 02 مارس 2020 (وال)- أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية صباح اليوم الإثنين، زيارة لمقر جامعة بنغازي فرع الكفرة، وذلك ضمن الجولة التي يُجريها على رأس وفد وزاري رفيع هذه الأيام للبلدية.

وتفقد دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لدولته، أروقة وأقسام وكليات الجامعة.

واستمع دولته خلال الجولة لرئيس وأساتذة الجامعة وطلابها، والذين أكدوا المعاناة من النقص في القاعات الدراسية والمعامل والمرافق التعليمية.

وتشهد باحة الجامعة مشروع إنشاء مدرسة إضافية بالكفرة.

في سياق متصل، زار دولته المعرض الذي يقيمه طلاب الجامعة لعرض إبداعاتهم وعدد من المقتنيات التاريخية والتراثية الخاصة بالمنطقة.

وحيّا دولته الجامعة رئيسًا وأعضاء هيأة تدريس وموظفين وطلاب، مؤكدًا تقديمه الدعم التام للصروح العلمية، بما سيسهم في رقي البلد، وتحصين شبابها ومشاركتهم في إعادة بناء الدولة المنشودة لكل الليبيين. (وال- الكفرة) ع ع/ ر ت

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