قسم البحث الجنائي بنغازي يلقي القبض على أحد المطلوبين بمنطقة بوهديمة

بنغازي 02 مارس 2020 (وال)- ألقى عناصر وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغــازي، القبض على أحد المطلوبين للعدالة بحوزته كمية من المواد المُسكرة.

هذا وجاء ذلك عقب جهود بمديرية الأمن، بجمع معلومات كاملة عن قيام شخص بالاتجار بالمواد المُسكرة نوع (قرابة)، على متن مركبة آلية، بعد التحري تم تأكيد كامل المعلومات، وبأخذ مواصفات كاملة عن الشخص القائم على هذه العملية غير المشروعة، تم إعداد كمين له في منطقة بوهديمة، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المُسكرة، وسلاح أبيض نوع (سيف)، وبالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه، اعترف بأنه يتحصل على هذه المواد المُسكرة من أشخاص من منطقة الماجوري، واعترف بأنه في حالة سكر ظاهر، وأن لديه سوابق جنائية في شرب وحيازة المواد المُسكرة.

وبالتعميم عليه في غرفة العمليات الرئيسية، أفادت الغرفة بأنه مطلوب لدى مركز شرطة العُروبة، على ذمة قضية الإيذاء تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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