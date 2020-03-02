“مُكالمة” تكشف مقتل عشرات المرتزقة في طرابلس

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الاستطلاع الإلكتروني رصدت مكالمات للمرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا للتصدي للجيش الوطني.

وقال المسماري، في إدراج بصفحته في “فيسبوك”، إن المتحدث في المكالمة أكد “سقوط 35 إرهابيا سوريا من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس”.

وأضاف المسماري أن الوحدات العسكرية بالجيش الوطني ما تزال ملتزمة بالهدنة رغم العمليات العدائية المستمرة من قبل الإرهابيين على كافة المستويات سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية.

وشدد اللواء المسماري على أن قوات الجيش في حالة جاهزية دائماً لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للعصابات الإرهابية والتي منها عملية اليوم في صلاح الدين.

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