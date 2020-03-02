“مكافحة الأمراض” ينفي اكتشاف إصابة كورونا بمصراتة

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الاثنين، اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

ونقلت اللجنة عن مدير مستشفى مصراتة الطبي د. خالد بعيو، قوله إن ما يتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة مصابة بمرض كورونا المستجد هو عارِ عن الصحة.

وجدد رئيس اللجنة د. محمد الجازوي، تأكيده بأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مخبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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