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“مكافحة الأمراض” ينفي اكتشاف إصابة كورونا بمصراتة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الاثنين، اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

ونقلت اللجنة عن مدير مستشفى مصراتة الطبي د. خالد بعيو، قوله إن ما يتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة مصابة بمرض كورونا المستجد هو عارِ عن الصحة.

وجدد رئيس اللجنة د. محمد الجازوي، تأكيده بأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مخبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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