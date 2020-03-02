قال منسق شؤون الإعلام بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عيسى مختار لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الشركة كسبت حكما لصالحها صادرا من هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية والمرفوعة من قبل شركة “بنج لويد” الهندية ضد شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وكانت “بنج لويد” قد ادعت أحقيتها بتعويض يبلغ 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.

وقضى المحكم برفضه ادعاءات الخصم والحكم عليه بدفع مبلغ خمسة ملايبن ومئة وخمسة وتسعون ألف دولار لصالح شركة سرت.