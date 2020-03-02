شركة سرت تربح حكما وتعويضا بنحو 5 ملايين دولار
بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
02 March, 2020
قال منسق شؤون الإعلام بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عيسى مختار لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الشركة كسبت حكما لصالحها صادرا من هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية والمرفوعة من قبل شركة “بنج لويد” الهندية ضد شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
وكانت “بنج لويد” قد ادعت أحقيتها بتعويض يبلغ 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.
وقضى المحكم برفضه ادعاءات الخصم والحكم عليه بدفع مبلغ خمسة ملايبن ومئة وخمسة وتسعون ألف دولار لصالح شركة سرت.
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