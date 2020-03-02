في مثل هذا اليوم من العام 1988: القذافي يقرر هدم سجون ليبية

في مثل هذا اليوم 3 مارس من العام 1988 في 3 مارس 1988 أطلق الزعيم الراحل معمر القذافي حملته لتحطيم وهدم السجون و إطلاق سراح المساجين واصدار العفو التام عليهم واعتبارهم جزء من المجتمع يتم تأهيلهم واستعابهم في مؤسسات الدولة.

و قام القذافي في ذلك اليوم بهدم أبواب سجن “ابوسليم” بنفسه وهو يقود جراراً ضخماً (بلدوزر) هاتفا “أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقِ”.

وشملت الحملة كل المساجين بدون إستثناء بمن فيهم المتورطون في قضايا سياسية ومؤامرات ضد النظام وتحول « أصبح الصبح » شعارا شعبيا في ليبيا نسبة الى قصيدة للشاعر السوداني الليبي الراحل محمد الفيتوري.

ومثلت تلك المبادرة التي قادها القذافي حدثا عالميا إستثنائيا ، تحدثت عنه وكالات الأنباء والصحف الدولية ، حيث شاهد العالم لأول مرة زعيم دولة يبادر بنفسه الى هدم السجون وإطلاق سراح السجناء وتمزيق قوائم الممنوعين من السفر ومنحهم فرصة جديدة للإنخراط في المجتمع.

يذكر أن اغلب المساجين كانوا يعتبرون سجناء رأي وبعضهم متورط في قضايا جنائية تصل لمحاولة اغتيال الزعيم معمر القذافي والإنقلاب والتخابر مع جهات خارجية، غير إن الزعيم معمر القذافي أصدر العفو العام عليهم جميعاً وردد قائلاً : ” أنا لا استطيع النوم أو الراحة وأحد أبناء ليبيا سجناء ” مدشنا مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ ليبيا نحو الانعتقاق والحريات والمصالحة الوطنية.