مكافحة الأمراض ينفي اكتشاف حالة مصابة بكورونا في مصراتة

أخبار ليبيا24

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ما يتداول بصفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة مرضية لفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

وقال مدير مستشفى مصراتة الطبي خالد بعيو إن خبر اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد هو خبر عارِ عن الصحة.

ومن جهته، جدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي تأكيده على أن المركز هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا.

وأشار الجازوي إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مختبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المركر.

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