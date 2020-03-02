طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية الثلاثاء والايام القادمة.. منخفض جوي وأمطار وإنخفاض للحرارة

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الثلاثاء أن تبدأ الحالة الجوية في التغير تدريجياً بداية من يوم الثلاثاء حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية نشطة، وأمطار متفرقة بمناطق الشمال، وأيضا انخفاض غير كبير في درجات الحرارة.

وبحسب التقارير فإن الأمطار المصاحبة لهذا المنخفض ذات طبيعة متفرقة وتهم السواحل بالدرجة الأولى( الغربية والشرقية والخليج)، بالإضافة إلى أقصى الدواخل الشمالية للبلاد حيث يتوقع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس تساقط زخات متقطعة من الأمطار قد تكون رعدية محلياً ومع أفضلية للشمال الشرقي حيث الكميات أغزر وتعمق أكبر للهطول نحو الدواخل.

وبحسب التقارير تكون كميات الأمطار التراكمية حسب النماذج تتراوح بين 1-10 مليمتر بالشمال الغربي والخليج، وقد تصل أو تتجاوز 20 مليمتر بالشمال الشرقي تحديداً الجبل الأخضر.

وفيما يلي تفاصيل طقس الثلاثاء:

ــ المناطق الغربية:

تكون الأجواء شتوية على أغلب المناطق الغربية بسبب منخفض جوي جنوب أوروبا يصاحبه تساقط للأمطار وقد يصاحبها ايضا سقوط التبروري بالإضافة إلى خلايا رعدية وريح نشطة توصل سرعتها في بعض الاماكن المفتوحة لـ60 كيلو متر في الساعة وهبات توصل لـ75 كيلو متر، مع انخفاض لدرجات الحرارة خصوصا مناطق جبل نفوسة، الأمطار يشمل المناطق الساحلية وجبل نفوسة والدواخل وترهونة وباطن الجبل وسهل الجفارة.

ــ المناطق الوسط والجنوب:

الأجواء مابين ربيعية وشبه صيفية مع سحاب عابر وريح نشطة تثير الاتربة والغبار في بعض المناطق جنوب الغربي.

ــ المناطق الخليج والشرقية والجبل الاخضر:

الأجواء ربيعية مع ارتفاع خفيف لدرجات الحرارة وسماء مابين صافية مع وجود سحاب وريح نشطة تحرك الغبار والاتربة جهة بنغازي والجبل الاخضر، وفي الليل تصبح الاجواء غائمة مع تساقط أمطار خفيفة، فيما تزيد بشكل أكبر يومي الاربعاء والخميس.

ــ درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله:

المناطق الغربية مابين 13° – 19° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 22° -31° درجة

المناطق الشرقية مابين 18° – 27° درجة.

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