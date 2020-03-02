اخبار ليبيا الان

باشاغا: قواتنا ستتحول من الدفاع إلى الهجوم قريبا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إن حكومته المعترف بها دوليا ستسعى قريبا إلى طرد قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) وتهاجم العاصمة طرابلس منذ شهور.

وأضاف باشاغا في مقابلة مع وكالة رويترز أمس الأحد، أن “حكومة الوفاق وقواتها لا تريد أن تكون طرابلس تحت القصف يوميا وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس”.

وأكد باشاغا، أن قوات حكومة الوفاق الوطني ستبدأ هجوما عسكريا خلال أيام، قائلا: “قواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا لأنه ليس هناك أمل في وقف إطلاق النار”.

وتشهد المناطق المحيطة بالعاصمة قصفا مكثفا في الأيام القليلة الماضية، وأدى القصف مرارا لإغلاق مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد العامل في طرابلس وتسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني، بحسب رويترز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تعرف المقروض ان الحكومة في طرابلس تشري طاءرات حربية وزوارق عسكرية ومروحيات وغواصات تكون خاصة بالمنطقة الغربية وحماية الساحل والحدود الفترة الماضية تجود العديد من التسللات والتهريب سواء في الساحل او في الحدود الغربية مع تونس وتوجد سيارات دفع رباعي مسلحة تدخل من صحراء الجزاءر ومصر -ويقومون بالصيد الغير قانوني بشكل همجي وممنهج – وحتى احد رعاة الإبل في الصحراء قال انهم يصوبون على الإبل والجمال بالبنادق. ..!!!! فقط للغرض القتل واللعب ….
    ويقومون بقتل الحياة البرية واصطياد أعشاش الطيور الجارحة وبيعها للجهلة آلامارتيين – الان لو وجد اي شخص ليبي في صحراء الخليج لقامت الدنيا ولم تقعد ….
    وهم الخليجيين يعبثون في صحراء ليبيا بسياراتهم وبنادقهم مع الأجانب ولا يوجد من يحرك ساكن لهذه التجاوزات الامنية المتعلقة بسيادة تراب البلاد وحمايته .

    رد

  • وما نيل المطالب بالتمنى يامنيل فكل محاولات اسيادك الاتراك باءت بالفشل وتم تدمير الطائرات المسيرة وغرف تشغيلها ومنظومة الدفاع الجوى بمطار معتيقة وتم اغلاق ابار النفط وتجفيف مصادر تمويل المليشيات والمرتزقة ويتم الان قطع طرق الامدادات بين تركيا وطرابلس عن طريق قوة بحرية وجوية اوربية بينما خطوط امداد الجيش مؤمنة ومستمرة برا وبحرا وجوا وبعد استراحة المحارب اصبح اقوى عشرات المرات وجاهز لتحرير ما تبقى من مساحات صغيرة ومعه دعم شعبى كبير وقبائل ليبيا معه وقبل كل هذا نصر من الله وفتح قريب

    رد