مدفعية القوات المسلحة تستهدف غرفة عمليات المرتزقة الأتراك في قاعدة معيتيقة

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الثلاثاء أن المدفعية أصابت أهدافها بدقة في قاعدة معيتيقة.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المدفعية تمكنت من تدمير غرفة عمليات المرتزقة الأتراك في قاعدة معيتيقة، مؤكدة أن الخسائر البشرية والمادية كبيرة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى دخول سيارات الإسعاف إلى القاعدة، موضحة أن حسابات إلكترونية ترجع إلى عناصر مليشيا “قوة الردع الخاصة” أكدت الأمر.

وكانت شعبة الإعلام الحربي طمأنت كافة المواطنين في العاصمة طرابلس إلى عدم القلق من أصوات الانفجارات التي تسمع في محيط قاعدة معيتيقة العسكرية.

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