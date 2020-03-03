دغيم لـ218: طلب سلامة بإعفاءه من مهمته الأممية في ليبيا خبر سيء

وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم، تصريح المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بطلب إعفائه، بأنه خبرا سيء.

وأوضح دغيم في تصريحه لـ218، إن سلامة قامة سياسية كبيرة ومثقف من الطراز الأول، وبذل جهدا كبيرا في ليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب، بقوله: نعم أخطأ غسان سلامة ولكن هذه طبيعة الأمور ونصيب كل مجتهد، ومن الصعب أن نجد بديلا أفضل من البمعوث الأممي غسان سلامة.

وأعرب دغيم عن أمنياته بأن يتراجع سلامة عن قراره، ويُكمل واجبه في ليبيا، الذي يُلزمه بإكمال مهمته بإنقاذ ليبيا من أزمتها.

وختم عضو مجلس النواب، في حديثه لـ218، أنه عمِل مع غسان سلامة عن قُرب وطيلة الفترة الماضية، ووُجب عليّ أن أعتذر منه وأشكره أيضا.

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