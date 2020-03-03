مجلس الأمن يطالب دول جوار ليبيا بدعم الجهود الأممية

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية، المندوب الصيني تشانغ جيون، الدول الإفريقية، والمجاورة لليبيا، إلى الإلتزام بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإحلال السلام في ليبيا.

وتأتي دعوة المندوب الصيني، بعد مطالبة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، الأمين العام للأمم المتحدة بإعفاءه من منصبه في ليبيا، بسبب ظروفه الصحية.

وأوضح رئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية، إن المجلس سيُراقب الأوضاع في ليبيا، معربا عن أمله، في دعم دول الجوار لليبيا، لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة التي طالت لسنوات.

وعن المقترحات حول إمكانية إرسال مبعوث مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أشار جيون، أن المجلس سيدعم خيارات الأمين العام، وأنه ملتزم بدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعلن المندوب الصيني، إن المجلس سيعمل على فهم أسباب استقالة غسان سلامة في ليبيا، عبر الاستماع لهُ حول أبرز التطورات، موضحا أن المجلس يُقدّر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في ليبيا.

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