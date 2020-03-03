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وزارة الصحة الليبية تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، وجود أية إصابات بفيروس “كورونا” في البلاد.

ويأتي هذا النفي، بعد الانباء التي تم تدوالها أنباء تحدثت عن تسجيل حالة مصابه بفيروس كورونا الجديد، نتيجه للفهم الخاطئ لبعض الملصقات التوعوية التي تتحدث عن كيفية التعامل عند ظهور حالات مصابه واليه حصر المخالطين له.

وأكدت الوزارة، أن ليبيا خالية تماما من أي إصابة بفيروس كورونا، ودعت إلى التأكد من المعلومات المتداولة من المصدر الرسمي والوحيد في وزارة الصحة.

كما أكدت وزارة الصحة، بأن ليبيا كغيرها من دول العالم، اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات، لإمكان العزل والحجز الصحي وذلك استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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