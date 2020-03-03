المركز الوطني يستعرض مع اللجنة المختصة الخطة الوطنية لمكافحة كورونا

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض،اجتماعا مع لجنة متعددة القطاعات، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة قرجي بالعاصمة طرابلس.

واستعرض مدير عام المركز الدكتور بدر الدين بشير النجار، في كلمة الافتتاح، إجراءات المركز الوطني في الاستجابة لفيروس كورونا وتقليل خطر دخوله إلى البلاد، والتحديات التي قد تقف عائلا أمام استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا التي أعدها وأقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتشمل اللجنة التي شكّلها المركز الوطني لمكافحة الامراض، قطاعات مختلفة ذات الاهتمام المشترك في مكافحة الأوبئة والجوائح.

واطلعت اللجنة، على الخطوات التي اتخذها المركز الوطني، من خلال لجانه الفنية المشكّلة لاحتواء الفيروس وتقليل خطر دخوله للبلاد.

واستعرض رئيس لجنة الرصد والتقصي الدكتور محمد الفقيه، استعدادات وإجراءات شبكة الرصد والتقصي، لاكتشاف أي حالة يشته إصابتها بفيروس كورونا، في حين استعرض عضو لجنة الرصد الدكتور مالك عثمان الوضع الوبائي العالمي ومقارنته بالوضع الليبي.

من جهته، أوضح مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز الوطني، رمضان البكوش، سير العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية والعراقيل التي تواجه سير عملهم والتي تقف عائقا دون استمرارها.

واستعرض مدير غرفة عمليات الطوارئ محمد العزيبي، الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا، وماتم تنفيذه من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، موضحا أن ليبيا لازالت حتى الآن في المرحلة الأولى من الخطة، وهي مرحلة خلو البلاد من الفيروس وفقا لبيانات صادرة عن شبكة الرصد والتقصي.

وأوضح مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتورعمر الأحمر مدى جاهزية المختبر، في الكشف عن العينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور رمضان عصمان، دور المنظمة في التعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإنجاح خطته الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية