باشاغا: سنطرد الجيش الوطني من طرابلس قريبا

ذكر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن حكومة الوفاق ستعمل قريبا، على ما أسماه طرد الجيش الوطني من طرابلس.

وأضاف باشاغا، خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” بقوله: “حكومة الوفاق وقواتها لا تريد أن تكون طرابلس تحت القصف يوميا وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس”.

وتابع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، حديثه للوكالة: “يوم الجمعة أكثر من 60 صاروخا سقط في معيتيقة و60 صاروخا سقط على طرابلس يوم السبت”، مضيفا : “قواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا لأنه ليس هناك أمل في وقف إطلاق النار”.

وأعلن باشاغا تأكيده على الهجوم في طرابلس، ردا على سؤال وكالة “رويترز”

ودعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، الولايات المتحدة وبريطانيا للضغط على الدول التي تدعم الجيش الوطني، مضيفا إن ليبيا ستواجه أزمة إنسانية كبيرة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.

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