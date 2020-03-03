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باشاغا: سنطرد الجيش الوطني من طرابلس قريبا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن حكومة الوفاق ستعمل قريبا، على ما أسماه طرد الجيش الوطني من طرابلس.

وأضاف باشاغا، خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” بقوله: “حكومة الوفاق وقواتها لا تريد أن تكون طرابلس تحت القصف يوميا وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس”.

وتابع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، حديثه للوكالة: “يوم الجمعة أكثر من 60 صاروخا سقط في معيتيقة و60 صاروخا سقط على طرابلس يوم السبت”، مضيفا : “قواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا لأنه ليس هناك أمل في وقف إطلاق النار”.

وأعلن باشاغا تأكيده على الهجوم في طرابلس، ردا على سؤال وكالة “رويترز”

ودعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، الولايات المتحدة وبريطانيا للضغط على الدول التي تدعم الجيش الوطني، مضيفا إن ليبيا ستواجه أزمة إنسانية كبيرة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • غير من انت يا حقير يا عرصيا جبان ؟؟ فرخ حرام قوميستي عميل سفيه من بقايا الانكشاريه. انت و اللي زيك يا خنزير اللي يجب ان يطردوا من ايبيا لعنة الله علي اصولكم الفاسده يا أشباه الرجال لاعندكم كرامه و لاشرف. الجيش العربي الليبي مرحب به في كل ليبيا و نحن ندعمه يا تافه

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  • الجيش العربى الليبى هو من يحاصركم فى منطقة صغيرة ويستطيع قصف اى وكر من اوكاركم ودمر طائرات اردوغان المسيرة ومنظومة الدفاع الجوى بمعتيقة ولو اراد ان يدمر الوكر الذى تتواجد فيه لفعل ذلك فانت مثل سيدك السلطان المعتوه تنبحون وقت الهزيمة الواضحة لكم فانتم مثل شوية صراصير وجرذان تظن انها تستطيع ان تستولى على المنزل وتطرد اصحابه وبرشة مبيد حشرى يتم سحق الصراصير والفئران ياخوان فمصيركم اسود سلامة استقال والاموال تنفذ بعد اغلاق النفط والعالم يعادى السلطان المعتوه المهزوم فى ادلب ويستنجد ببوتن ويهرول اليه فى موسكوا يوم الخميس انتهى الدرس ياغبى فالمتغطى باردوغان عريان وميبون

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